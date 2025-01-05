Два человека стали жертвами ДТП на трассе М-10 в Новгородской области

ГИБДД: в Новгородской области произошло смертельное ДТП с тремя машинами

Три автомобиля попали в аварию на 437-м километре федеральной трассы М-10 в Новгородской области. В результате столкновения машин погибли два человека, сообщила пресс-служба региональной ГИБДД.

Смертельное ДТП произошло примерно в 15:20 возле деревни Стуковья Крестецкого округа.

«Сотрудники полиции Крестецкого района работают на месте автоаварии, в результате которой погибли водитель и пассажир», — отметили в пресс-службе.

Ранее два человека стали жертвами ДТП в Саратовской области: в Федоровском районе неподалеку от села Плес столкнулись легковые автомобили Hyundai и Lada Kalina. Еще трое мужчин получили травмы, их доставили в больницу.

Тела погибших спасатели достали из отечественного автомобиля при помощи гидравлического инструмента. На место аварии прибыли сотрудники пожарной охраны, ДПС, медики скорой и областной службы спасения.