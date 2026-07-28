Два человека пропали у разных водоемов в Иркутской области

Два 19-летних парня пропали в Иркутской области. Один исчез у берега Ангары в районе деревни Буреть Усольского района, а второй – у реки Уды возле села Боровинок. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

Один юноша ушел с берега Ангары ночью, о его исчезновении сообщил брат.

Днем ранее на реке Уде пропал парень, который был в компании приятелей. Он ушел купаться вечером и не вернулся.

«По обоим фактам организованы поисковые мероприятия, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — отметили в пресс-службе.

Полиция напомнила, что открытые водоемы могут быть источниками опасности, а нахождение в воде в нетрезвом виде увеличивает риск. В МВД призвали не купаться в одиночку в безлюдных местах.

Ранее два брата восьми и 12 лет пропали в Свердловской области. Полиция не исключила, что дети могли поехать к бабушке в поселок Коуровка. В итоге пропавших мальчиков нашли живыми и невредимыми.