Автомобиль каршеринга столкнулся с двумя мотоциклами у метро «Юго-Западная»

Автомобиль службы каршеринга столкнулся с двумя мотоциклами на проспекте Вернадского в Москве возле станции метро «Юго-Западная». Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Оба мотоциклиста получили травмы, им потребовалась госпитализация. Установить причину ДТП пока не удалось.

По данным столичного Депздрава, одного из пострадавших направили в Первую градскую больницу, второго санитарным вертолетом в ГКБ имени Юдина.

«Там так раскиданы мотоциклы, толпа спасателей и молодежи, что ничего не понятно. <…> Живы точно, иначе лежали бы накрытые. Просто серьезные повреждения. Пожарных, полиции — всех много и очень оперативно», — рассказала 360.ru свидетельница происшествия.

Расследование обстоятельств аварии взяла на контроль прокуратура Западного административного округа.