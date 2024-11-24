Два человека пострадали в ходе массовой драки в ТЦ на северо-востоке Москвы

Mash: в Москве 15 посетителей разнесли фудкорт в ходе массовой драки в ТЦ Fort

В Москве посетители торгового центра Fort, который находится в Отрадном, устроили массовую драку на фудкорте. Пострадали два человека, сообщил Telegram-канал Mash.

«Одному из них рассекли лоб. Всего в драке участвовало до 15 человек», — отметил канал.

По информации Mash, два человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Правоохранители прибыли на место происшествия, задержав драчунов.

По предварительной информации, массовая драка началась из-за того, что посетителям торгового зала не понравилось поведение одной из компаний, которая выпивала и шумела.

В пресс-службе МВД по Москве пока не дали официальных комментариев, отметив, что информация о произошедшем еще уточняется.

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