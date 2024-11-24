Три человека пострадали в кровавой резне на Вестминстерском мосту

В воскресенье, 24 ноября, массовый конфликт с применением холодного оружия произошел на Вестминстерском мосту в центре Лондона, три человека пострадали. Об этом со ссылкой на заявление столичной полиции сообщил телеканал Sky News.
Состояние одного из пострадавших оценили как критическое. Полиция прибыла на место в районе 10:13 по местному времени.
Правоохранители задержали одного мужчину по подозрению в нарушении общественного порядка и еще трех — по подозрению в покушении на убийство. Двое из задержанных госпитализированы с ранами от холодного оружия на лице.
По предварительным данным, конфликт не имеет отношения к террористическому акту. Движение по Вестминстерскому мосту временно перекрыли.