Три человека пострадали в кровавой резне на Вестминстерском мосту

Sky News: в Лондоне трое пострадали в конфликте на Вестминстерском мосту

В воскресенье, 24 ноября, массовый конфликт с применением холодного оружия произошел на Вестминстерском мосту в центре Лондона, три человека пострадали. Об этом со ссылкой на заявление столичной полиции сообщил телеканал Sky News .

Состояние одного из пострадавших оценили как критическое. Полиция прибыла на место в районе 10:13 по местному времени.

Правоохранители задержали одного мужчину по подозрению в нарушении общественного порядка и еще трех — по подозрению в покушении на убийство. Двое из задержанных госпитализированы с ранами от холодного оружия на лице.

По предварительным данным, конфликт не имеет отношения к террористическому акту. Движение по Вестминстерскому мосту временно перекрыли.

Ранее массовая драка произошла в парке «Ходынское поле» в Москве. Всего в потасовке участвовали порядка 40 человек.