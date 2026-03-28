Два человека пострадали в Энергодаре при атаке дрона

В Энергодаре Запорожской области при атаке беспилотника пострадали два человека. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов в телеграм-канале .

По его словам, ранения получили молодая девушка и мужчина. Обоих доставили в больницу. Пухов отметил, что в городе сохраняется чрезвычайно высокий уровень беспилотной опасности.

Он порекомендовал жителям оставаться в помещении подальше от окон и при обнаружении дрона не трогать его, а сразу сообщать в экстренные службы.

«Будьте внимательны, осторожны и сохраняйте спокойствие!» — написал мэр.

Ранее в Запорожской области погибла мать двоих маленьких детей при ударе украинского беспилотника по машине с семьей.