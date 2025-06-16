Зажатого в кабине после ДТП водителя автобуса спасли в Подольске

Сотрудники «Мособлпожспаса» вызволили водителя автобуса, который оказался заблокирован в кабине после дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика. Авария произошла в пятницу, 13 июня на 45-м километре федеральной трассы М-2 «Симферопольское шоссе» в Подольске.
Сообщение поступило в экстренные службы около 16:00. В результате транспортного происшествия пострадали 10 человек в возрасте от 18 до 75 лет. Водитель автобуса не мог самостоятельно выбраться из кабины, так как конструкции были сильно повреждены.
«С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента специалисты осторожно деблокировали мужчину 1987 года рождения и передали его медикам для дальнейшей госпитализации», — пояснил заместитель начальника территориального управления № 14 «Мособлпожспаса» Дмитрий Чебочкин.
Состояние водителя грузовика опасений не вызывает.
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