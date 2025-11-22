Под Усть-Лугой на скользкой трассе массово столкнулись фуры и легковушки

В Ленинградской области недалеко от поселка Усть-Луга произошло массовое ДТП с участием грузовых и легковых автомобилей. Об этом сообщил сайт 78.RU .

Машины столкнулись по обе стороны трассы, некоторые авто буквально разворотило на обочине. По словам очевидца, дорога в районе аварии очень скользкая, тормозить на ней крайне трудно.

«Трасса вообще каток, жесть. Размотались тут очень сильно люди. Сам еле оттормозился», — подчеркнул мужчина.

Пострадавших в аварии нет. Собравшаяся и-за нее пробка рассосалась, движение восстановили.

Утром 21 ноября в Москве два человека получили травмы в ДТП-перевертыше с участием Mercedes. Иномарка съехала с дороги и встала на крышу.