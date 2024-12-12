ДТП на девятом километре МКАД спровоцировало пробку почти на 4,5 км

Дептранс предупредил о заторе на 4,3 км из-за ДТП на 9-м километре МКАД

Авария на внешней стороне 9-го километра МКАД спровоцировала огромную пробку утром 12 декабря. О серьезном заторе в районе съезда № 9 водителей предупредили в столичном дептрансе .

По данным департамента, участником ДТП стал один автомобиль. Машина по неизвестной пока причине наехала металлическое барьерное ограждение.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — добавили в пресс-службе.

В районе аварии движение затруднено сейчас на 4,3 километра. Автомобилистов попросили выбирать пути объезда.