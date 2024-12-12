ДТП на девятом километре МКАД спровоцировало пробку почти на 4,5 км

Авария на внешней стороне 9-го километра МКАД спровоцировала огромную пробку утром 12 декабря. О серьезном заторе в районе съезда № 9 водителей предупредили в столичном дептрансе.
По данным департамента, участником ДТП стал один автомобиль. Машина по неизвестной пока причине наехала металлическое барьерное ограждение.
«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — добавили в пресс-службе.
В районе аварии движение затруднено сейчас на 4,3 километра. Автомобилистов попросили выбирать пути объезда.
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