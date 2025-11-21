Два человека пострадали в ДТП-перевертыше с Mercedes в Москве

Два человека пострадали в аварии на автомобильной дороге Воскресенское — Каракашево — Щербинка в Новой Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, около деревни Каракашево Mercedes съехал с дороги и перевернулся на крышу. Из него выбрались два человека. Оба, судя по виду, сильно пострадали. На место вызвали спасателей, они оказывают первую помощь.

Ранее массовое ДТП с участием четырех машин случилось в Москве рядом с домом № 33 по проспекту Андропова. В результате происшествия пострадали три человека. Одного доставили в больницу на вертолете. На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции.