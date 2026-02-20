Два человека пострадали при взрыве газового баллона на стройке в Москве

На территории стройки Российского университета транспорта на Новосущевской улице произошел взрыв газового баллона. Об этом сообщил источник 360.ru.

По предварительным данным, причиной стала разгерметизация. Пострадали два человека. Один из них в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают спецслужбы.

Официально данные о случившемся пока не подтверждены. Подробности ЧП уточняются.

UPD: один из пострадавших получил осколочные ранения. Его отвезли в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

Ранее пожар произошел на стройке жилого комплекса на западе Москвы. Огонь охватил около 120 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались 30 человек. Информации о пострадавших не поступала.