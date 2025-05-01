Человек пострадал при пожаре в жилом доме в Москве

В жилом доме на Большой Черкизовской улице, 3к1, произошел пожар в одной из квартир. Об этом 360.ru сообщил источник.
На данный момент известно об одном пострадавшем. Подробности выясняются.
Ранее пожар разгорелся в квартире на проспекте Маршала Жукова в Москве. В огне погиб один человек. Площадь пожара составила семь квадратных метров.
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