Человек пострадал при пожаре в жилом доме в Москве

Источник: 360.ru: квартира загорелась на Большой Черкизовской, есть пострадавший

Пожарно-спасательные учения в «Москва-сити»
Фото: Пожарно-спасательные учения в «Москва-сити»/Медиасток.рф

В жилом доме на Большой Черкизовской улице, 3к1, произошел пожар в одной из квартир. Об этом 360.ru сообщил источник.

На данный момент известно об одном пострадавшем. Подробности выясняются.

Ранее пожар разгорелся в квартире на проспекте Маршала Жукова в Москве. В  огне погиб один человек. Площадь пожара составила семь квадратных метров.

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