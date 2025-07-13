Два человека пострадали при пожаре в бытовке у Ярославского вокзала

На Комсомольской площади в Москве загорелась бытовка. В результате пожара пострадали два человека. Им быстро оказали медицинскую помощь, сообщили в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

«В результате возгорания пострадали два человека — им оперативно оказали помощь бригады скорой помощи и Центр медицины катастроф», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают пожарные и другие экстренные службы. Возгорание удалось локализовать. Один из пострадавших попал в Институт Склифосовского.

В пресс-службе МЖД подтвердили, что на территории возле Ярославского вокзала загорелась строительная бытовка. При этом в компании подчеркнули, что ни бытовое помещение, ни территория, где произошел пожар, не принадлежат и не относятся к ОАО «РЖД».

«На работу вокзала ситуация не повлияла», — уточнили в МЖД.

Ранее на севере Москвы загорелось здание бани. Огонь также охватил 10 «квадратов» кровли. Пламя быстро перекинулось на пристроенные бытовки, предназначенные для проживания.