Два человека пострадали при падении иранского дрона в аэропорту Нахичевани

Иранские дроны впервые упали на территории аэропорта Нахичевань в Азербайджане. В результате пострадали два человека, сообщили в пресс-службе МИД страны.

В министерстве добавили, что республика осуждает случившееся и оставляет за собой право на ответные действия.

«Мы решительно осуждаем эти атаки дронов, осуществленные с территории Исламской Республики Иран, в результате которых было повреждено здание аэропорта и пострадали два мирных жителя», — подчеркнули азербайджанские дипломаты.

Также один из иранских дронов упал недалеко от школы в городе Нахичевань. На местах работают экстренные службы. МИД республики вызвал посла Ирана.

Иранские дроны атаковали аэропорт днем 5 марта. По данным СМИ, беспилотники повредили здание терминала, еще несколько БПЛА рухнули в других местах.