Два человека пострадали при крушении самолета RV-7 под Нижним Новгородом

Легкомоторный самолет RV-7 разбился в Кстовском округе недалеко от Нижнего Новгорода. Об этом сообщил Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.
На борту воздушного судна находились два человека. Оба выжили, но получили серьезные травмы. Пилот сам обратился в экстренные службы и рассказал о падении и пожаре.
Что стало причиной аварии, пока неизвестно.
В начале февраля другой легкомоторный самолет — Р-2002 Sierra — разбился возле Раменского. Двое пилотов выполняли учебно-тренировочный полет, но в какой-то момент перестали выходить на связь с диспетчером. Самолет рухнул в поле и взорвался. Оба летчика, находившиеся на борту, погибли.
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