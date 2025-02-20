Два человека пострадали при крушении самолета RV-7 под Нижним Новгородом

Легкомоторный самолет RV-7 разбился в Кстовском округе недалеко от Нижнего Новгорода. Об этом сообщил Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

На борту воздушного судна находились два человека. Оба выжили, но получили серьезные травмы. Пилот сам обратился в экстренные службы и рассказал о падении и пожаре.

Что стало причиной аварии, пока неизвестно.

В начале февраля другой легкомоторный самолет — Р-2002 Sierra — разбился возле Раменского. Двое пилотов выполняли учебно-тренировочный полет, но в какой-то момент перестали выходить на связь с диспетчером. Самолет рухнул в поле и взорвался. Оба летчика, находившиеся на борту, погибли.