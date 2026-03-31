Два человека пострадали при атаке ВСУ на пассажирский автобус в Шебекине

В Шебекине вражеский беспилотник атаковал пассажирский автобус. Пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале .

Бойцы самообороны привезли раненых в Шебекинскую центральную районную больницу. У женщины — минно-взрывное ранение, множественные осколки в туловище и ногах. Мужчина получил минно-взрывное ранение с осколками в плече и грудной клетке.

Медики районной больницы оказывают пострадавшим необходимую помощь. После этого их доставят в городскую больницу № 2 Белгорода.

Ранее в Мелитополе в результате атаки украинских беспилотников пострадали шесть мирных жителей. Также повреждения получила гражданская инфраструктура. Часть дронов сбили на подлете к городу.