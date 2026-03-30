Шесть человек пострадали при атаке украинских БПЛА на Мелитополь

В Мелитополе в результате атаки украинских беспилотников пострадали шесть мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в телеграм-канале .

Ранения получили четыре женщины и двое мужчин, находившиеся рядом с эпицентром удара. Все пострадавшие — под наблюдением врачей, угрозы их жизни нет. На месте продолжают работать оперативные и экстренные службы.

Также глава региона сообщил, что в результате атаки повреждения получила гражданская инфраструктура. Часть беспилотников сбили на подлете к городу.

Жителей призвали сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки и не снимать работу систем ПВО.

Минобороны России в сводке о проведении спецоперации сегодня сообщило, что российские войска освободили населенный пункт Луговское в Запорожской области.