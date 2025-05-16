Два человека попали в реанимацию после мощного взрыва на заводе в Салавате

В результате взрыва на парафиновом заводе в Башкирии пострадали как минимум три человека. Одного доставили в городскую больницу Салавата, еще двух пациентов перевезли в Стерлитамак. Об этом в Telegram-канале заявил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
По его словам, в больнице Салавата один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии. Другой мужчина проходит лечение в ожоговом отделении больницы в Стрелитамаке. Еще один пациент находится реанимации в тяжелом состоянии.
«Держу на контроле состояние пострадавших на предприятии ООО „Свеча“», — написал министр.
Взрыв на предприятии в Салавате прогремел 16 мая. Под завалами находится один человек, на месте ЧП работают сотрудники МЧС. Причиной взрыва могла стать разгерметизация печного оборудования.
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