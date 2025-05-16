Два человека попали в реанимацию после мощного взрыва на заводе в Салавате

Минздрав Башкирии: двое пострадавших от взрыва на Салавате попали в реанимацию

В результате взрыва на парафиновом заводе в Башкирии пострадали как минимум три человека. Одного доставили в городскую больницу Салавата, еще двух пациентов перевезли в Стерлитамак. Об этом в Telegram-канале заявил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

По его словам, в больнице Салавата один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии. Другой мужчина проходит лечение в ожоговом отделении больницы в Стрелитамаке. Еще один пациент находится реанимации в тяжелом состоянии.

«Держу на контроле состояние пострадавших на предприятии ООО „Свеча“», — написал министр.

Взрыв на предприятии в Салавате прогремел 16 мая. Под завалами находится один человек, на месте ЧП работают сотрудники МЧС. Причиной взрыва могла стать разгерметизация печного оборудования.