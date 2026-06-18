Два человека попали в больницу после ДТП во Всеволожском районе Ленобласти

Вечером 17 июня в деревне Сярьги во Всеволожском районе Ленинградской области произошло боковое столкновение автомобилей Haval и Skoda. Одна из машин после удара вылетела в кювет, написала «Мойка78» .

По данным МЧС Ленобласти, в результате аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля Skoda. Их увезли с места происшествия на скорой помощи.

Подробности столкновения пока не раскрываются. Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства ДТП.