Два человека попали в больницу после атаки злобной белки

В Калифорнии злобная белка набросилась на пятерых человек. Двух пострадавших доставили в больницу, сообщил телеканал ABC 7 News .

По словам одной из пострадавших Джоан Хеблэк, она даже не заметила, как белка к ней подбежала. Это произошло в долине Лукас в Сан-Рафаэле.

«Она вцепилась мне в ногу. Хвост метался туда-сюда. Я такая: „Отстань от меня, отстань от меня!“ Я не хотела к ней прикасаться», — рассказала женщина.

Раны оказались серьезными, поэтому она обратилась в отделение неотложной помощи.

Пострадавшая Изабель Кампой прогуливалась в том же районе вместе с племянницей, когда белка попыталась вцепиться ей в лицо. Женщина отбивалась руками и в конце концов зверек спрыгнул. С окровавленным лицом она обратилась за помощью к медикам.

Эксперт по диким животным Ванесса Поттер из организации WildCare рассказала телеканалу, что белки не переносят бешенство. И агрессия животного может быть связана с тем, что раньше люди ее кормили, а теперь перестали. Вот она и разозлилась.

Ранее жителей США и Канады перепугали белки-зомби. У зараженных вирусом беличьей оспы грызунов кожа покрылась безволосыми гнойными наростами.