Белки-зомби заполонили дворы американцев

DM: жители США и Канады пожаловались на белок с гноящимися наростами

Фотографии белок-зомби появились в соцсетях. Впервые их увидели в 2023 году в американском штате Мэн, через два года большое количество обезображенных животных заметили также в Канаде. Их кожа покрылась безволосыми наростами, из которых сочился гной.

Грызуны могли подхватить редкий в США вирус беличьей оспы, поражающий в основном рыжих белок, или фиброматоз, больше характерный для серых. Оба заболевания могли распространиться через кормушки.

«Это похоже на ситуацию большого скопления людей. Если кто-то заболел, и болезнь легко распространяется, другие обязательно ею заразятся», — заявил специалист департамента рыболовства и дикой природы штата Мэн Шевенелл Уэбб.

Колорадо облюбовали кролики с уродливыми черными наростами. Специалисты объяснили это вирусом папилломы Шоупа.