Два человека погибли во время джиппинга в Сочи

В Лазоревском районе Сочи перевернулся УАЗ с двумя туристами. Погибли два пассажира, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным региональной полиции, смертельное ДТП во время джиппинга произошло в селе Третья рота.

«Водитель УАЗ на закруглении дороги не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части, после чего автомобиль опрокинулся на дорожное ограждение», — уточнили в ведомстве.

В ДТП погибли 24-летний мужчина и 16-летний подросток. Также пострадали шесть пассажиров и 35-летний водитель. Всех пострадавших доставили в медучреждение.

На месте работают специалисты Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего уже устанавливают.

Ранее в Свердловской области в ДТП с грузовиком погибла семья из четырех человек.