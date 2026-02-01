Два человека погибли в массовом ДТП под Пензой

В Пензенской области в ДТП с 3 машинами 2 человека погибли и 6 пострадали

В аварии с участием трех машин в Пензенской области погибли два человека и еще шесть пострадали. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на 565-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в Мокшанском районе. Там столкнулись грузовик ГАЗ, Toyota Estima и КамАЗ.

В результате аварии в Toyota Estima погибли девушка 2002 года рождения и мужчина 1992 года рождения. Еще шесть пострадавших доставили в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. На месте ЧП работали сотрудники экстренных служб и полицейские.

Днем ранее в Пермском крае в смертельную аварию попал медицинский автомобиль Карагайской центральной районной больницы. В ДТП погибли четыре человека, среди них трое пациентов после процедуры гемодиализа. Двух выживших привезли в больницу с травмами тяжелой и средней степени.