Два человека погибли в лобовом столкновении фур в Смоленской области

Утром 14 февраля в Смоленской области произошла авария с участием двух грузовиков, оба водителя погибли на месте. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по региону.

На 391-м километре автодороги М-1 «Беларусь» в Смоленском муниципальном округе водитель фуры не справился с управлением, наехал на тросовое ограждение и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с еще одной фурой.

В результате ДТП оба водителя погибли на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Прокуратура Смоленского района взяла под свой контроль установление обстоятельств ДТП и результаты процессуальной проверки.

