Четыре человека пострадали при пожаре на складе в Якутии

МЧС: четыре человека пострадали при пожаре на складе угля в Нерюнгри

На обогатительной фабрике в городе Нерюнгри загорелся склад с каменным углем. Пострадали четыре человека, находившиеся в хранилище, сообщила пресс-служба МЧС Республики Саха (Якутия).

«На данный момент происходит горение каменного угля на складе, площадь пожара уточняется», — сообщили спасатели.

Четверо пострадавших в момент ЧП находились на складе. Их имена уточняются.

На тушение пожара в Нерюнгри выехали 18 человек с двумя единицами техники.

Рабочие получили сильные ожоги и находятся в тяжелом состоянии, сообщил ЯСИА представитель Нерюнгринской ЦРБ. Причиной ЧП могло стать возгорание метана на складе, сообщил Telegram-канал NeruLife. Перед пожаром на обогатительной фабрике произошел мощный взрыв.

В конце марта в Воркуте эвакуировали 290 рабочих из-за пожара на шахте «Заполярная–2».