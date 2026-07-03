Два человека погибли в ДТП в Красногвардейском районе Петербурга

На внутреннем кольце КАД в Красногвардейском районе произошла авария со смертельным исходом. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Два июля в двадцать три часа тридцать пять минут на тридцать третьем километре внутреннего кольца КАД произошло столкновение. Водитель автомобиля Kia, сорока двух лет, столкнулся с прицепом и машиной МАЗ, которой управлял сорока один годный водитель. В это время спецтехника занималась удалением дорожной разметки.

В результате аварии водитель легкового автомобиля и его тридцати пяти летняя пассажирка погибли на месте. Женщина в момент столкновения находилась на переднем пассажирском сиденье и не была пристегнута ремнем безопасности.

Также в ДТП пострадали трое детей пятнадцати, пяти и двух лет. Они ехали без детских удерживающих устройств. Все дети находятся в больнице с травмами разной степени тяжести, самый младший — в крайне тяжелом состоянии.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.