Пять подруг погибли в страшном ДТП на пути к дому у озера в США

В США пять девушек погибли в ДТП на пути к дому у озера. Об этом сообщил CBS News .

По данным журналистов, пять подруг жили в Далласе (штат Техас), им было чуть больше 20 лет. Девушки ехали на машине в дом, чтобы отметить там день рождения одной из них.

На трассе грузовик с прицепом для скота выехал на встречную полосу и столкнулся с их внедорожником. В итоге машина перевернулась и загорелась, все находящиеся в ней погибли на месте.

Семьи жертв аварии рассказали, что девушки были очень близки, дружили со школы. Водителя грузовика задержали и обвинили в непреднамеренном убийстве.

