ДТП в Каменском районе Пензенской области унесло жизни двух человек

В Каменском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили ИА «ПензаПресс» в региональном управлении Госавтоинспекции, авария случилась 26 июля в 18:30 на 213-м километре автодороги «Тамбов – Пенза».

Столкнулись два автомобиля Lada Granta. В результате аварии от полученных травм скончались двое пассажиров одной из машин — мужчины в возрасте 29 и 35 лет.

Водители транспортных средств, 31-летний и 39-летний мужчины, попали в больницу. Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего столкновения.