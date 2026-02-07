Два человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе в Красноярском крае

Два человека погибли в аварии с грузовиком на трассе в Красноярском крае. ДТП произошло утром 7 февраля на 252-м километре федеральной дороги Р-257 «Енисей», сообщили в региональном управлении МВД .

По предварительным данным, около 09:00 водитель Toyota Vitz не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Mitsubishi. От удара 38-летний водитель легковушки и его 39-летняя пассажирка погибли на месте.

Водитель грузовика и его пассажир получили травмы. Их доставили в больницу. На месте работает аварии следственно-оперативная группа, полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

