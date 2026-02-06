Четыре человека получили травмы в ДТП на трассе в Удмуртии

Вечером 5 февраля на участке федеральной трассы в Яушур-Бодьинском районе произошла авария, в которой пострадали четыре человека. Об этом сайту izhlife.ru сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

Согласно предоставленной информации, 53-летний водитель автомобиля Fiat Albea решил совершить обгон и выехал на встречную полосу в месте, где это запрещено. В результате он столкнулся с машиной УАЗ, которой управлял 56-летний мужчина.

Водителя иномарки и его 47-летнюю пассажирку госпитализировали с травмами. Также пострадали две пассажирки УАЗа — женщины 40 и 58 лет.

Госавтоинспекция призвала водителей отказаться от обгонов в местах, где этот маневр запрещен.