Четыре человека погибли в ДТП с трактором в Татарстане

Утром 11 апреля в Алькеевском районе Татарстана произошло крупное ДТП, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

На шестом километре автодороги Базарные Матаки — Болгары столкнулись автомобиль Lada Granta и трактор с прицепом. В результате аварии скончались оба водителя транспортных средств, а также два пассажира легковой машины.

Пострадал еще один пассажир легковушки, его госпитализировали.

На место ДТП выехала заместитель прокурора Алькеевского района Луиза Хайруллина. Ведется проверка обстоятельств случившегося.

