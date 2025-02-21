Автобус с детьми попал в ДТП в Тюмени

В Тюмени на перекрестке улиц Республики и Тульской накануне произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса Kia и легковушки Mazda. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru .

По предварительной информации, 41-летний водитель автобуса не выдержал необходимую дистанцию и столкнулся с автомобилем Mazda. В автобусе находились 44 школьника, которые возвращались после посещения Тюменского театра кукол домой.

Среди детей пострадавших нет. Сейчас выясняются все подробности случившего.