Автобус с детьми попал в ДТП в Тюмени

В Тюмени на перекрестке улиц Республики и Тульской накануне произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса Kia и легковушки Mazda. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru.
По предварительной информации, 41-летний водитель автобуса не выдержал необходимую дистанцию и столкнулся с автомобилем Mazda. В автобусе находились 44 школьника, которые возвращались после посещения Тюменского театра кукол домой.
Среди детей пострадавших нет. Сейчас выясняются все подробности случившего.
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