Микроавтобус насмерть сбил двух человек на обочине в Нижегородской области

В Нижегородской области микроавтобус насмерть сбил двух человек, которые ремонтировали автомобиль на обочине. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.
В субботу в 07:00 в селе Ичалки Перевозского округа водитель микроавтобуса наехал на людей, ремонтировавших другую машину на обочине. В результате ДТП погибли два мужчины.
На место ЧП прибыли правоохранительные органы, они разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Авария с участием рейсового автобуса произошла в Тюменской области. Общественный транспорт на трассе регионального значения Тюмень — Салаирка зацепил снежный вал во время обильного снегопада на затяжном повороте, а затем завалился на бок после съезда в кювет. Пять пассажиров и водитель получили травмы.
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