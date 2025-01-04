Микроавтобус насмерть сбил двух человек на обочине в Нижегородской области

В Нижегородской области микроавтобус насмерть сбил двух человек, которые ремонтировали автомобиль на обочине. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

В субботу в 07:00 в селе Ичалки Перевозского округа водитель микроавтобуса наехал на людей, ремонтировавших другую машину на обочине. В результате ДТП погибли два мужчины.

Авария с участием рейсового автобуса произошла в Тюменской области. Общественный транспорт на трассе регионального значения Тюмень — Салаирка зацепил снежный вал во время обильного снегопада на затяжном повороте, а затем завалился на бок после съезда в кювет. Пять пассажиров и водитель получили травмы.