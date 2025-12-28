Два человека погибли в ДТП на трассе под Новосибирском

Два человека погибли в ДТП на федеральной трассе под Новосибирском. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области .

Авария произошла 28 декабря в Коченевском районе на 1363-м километре автодороги Р-254 «Иртыш». Автомобиль Toyota Camry под управлением водителя 2000 года рождения, следовавший из Омска в сторону Новосибирска, столкнулся с попутной Lada Granta. После удара легковушку отбросило на встречную полосу, где она врезалась в грузовик Freightliner.

В результате происшествия водитель Lada Granta 1993 года рождения скончался по дороге в медицинское учреждение. Его пассажирка погибла на месте столкновения.