Девочка погибла, еще трое детей пострадали в ДТП с грузовиком в Удмуртии

Смертельное ДТП в Можгинском районе унесло жизнь 11-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком Scania с полуприцепом. За рулем грузовика был 43-летний мужчина.

Как стало известно, 27 декабря около 19:20 на восьмом километре трассы «Можга — Вавож» в Можгинском районе Удмуртии произошло ДТП. Водитель автомобиля Lada Largus — 37-летняя женщина — не справилась с управлением.

Водитель Lada Largus и трое несовершеннолетних пассажиров — два мальчика восьми и девяти лет и девочка 10 лет — получили травмы. Их доставили в больницу.

«Силами МЧС России проводилась деблокировка погибшей и пострадавших», — добавили в Госавтоинспекции.

На месте аварии работают экстренные службы и инспекторы ГИБДД. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее массовое ДТП произошло на трассе в Дагестане. Столкнулись семь автомобилей. В результате аварии пострадали три человека. По предварительным данным, авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий — утренней измороси и гололедицы, а также из-за того, что водители не соблюдали безопасную дистанцию.