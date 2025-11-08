Автобус с детьми столкнулся с легковушкой в Курской области

Гладков: автобус с белгородскими детьми попал в ДТП под Курском

Перевозивший детей микроавтобус попал в аварию с легковым автомобилем в Курской области. Пострадали семь человек, среди них — четыре ребенка из Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, травмы получили водитель легкового автомобиля, водитель и сопровождающий в микроавтобусе, а также четверо детей.

Их отвезли в больницу в Курске в состоянии средней тяжести, их жизни ничто не угрожает.

«Разбираемся, что за поездка, что за транспорт использовали, кто организатор. С точки зрения законодательства перевозка детей — регламентированный процесс, который должен контролироваться», — написал Гладков.

Губернатор отметил, по предварительным данным, что дети ехали в Коренную пустынь на экскурсию.

