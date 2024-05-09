Два человека погибли в ДТП c 8 автомобилями в Москве | 360°

Происшествия 09 мая 2024, 08:35 Два человека погибли в ДТП c 8 автомобилями в Москве Источник 360.ru: 8 машин столкнулись во Владыкино, погибли два человека РИА «Новости»

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Крупная авария произошла утром 9 мая в районе Северо-восточной хорды во Владыкино в Москве. Столкнулись восемь машин, в результате погибли два человека, сообщил источник 360.ru.

Еще одно крупное ДТП произошло на 81-м километре МКАД. Там в аварию попали 17 автомобилей — 15 легковушек и два грузовика. Из-за происшествия пришлось перекрыть пять полос движения. По предварительным данным, никто не пострадал.