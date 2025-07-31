Два человека погибли в аварии на ралли в Эквадоре

В городе Амбато в ходе третьего этапа ралли «Вуэльта Эквадора» автомобиль врезался в группу зрителей, два человека погибли и 18 получили ранения. Об этом сообщил сайт Primicias.ec .

Автомобиль вылетел за пределы дороги и врезался в группу людей, стоявших вдоль обочины. Все произошло в нескольких метрах от финиша. По словам свидетелей, машина потеряла управление на одном из поворотов. В результате аварии погибли два человека и 18 были ранены.

Федерация автомобильного и картингового спорта Эквадора уже сообщила о приостановке соревнований до выяснения всех обстоятельств произошедшего. Четвертый этап гонки должен был пройти 31 июля, но его объявили днем траура.

Следующий этап должен был пройти через провинции Чимборасо, Морона-Сантьяго, Асуай и Лоха. Но в этот день проведут памятную церемонию — состоится минута молчания и символический старт.

Кроме того, участникам выдадут допуски к пятому этапу, который пройдет 2 августа в Лохе. В этот день все машины украсят черными лентами.

Ранее в Польше во время тестового заезда разбился итальянский гонщик Маттео Доретто.