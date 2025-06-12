Раллист Маттео Доретто разбился в Польше

Итальянский гонщик Маттео Доретто погиб в аварии во время тестового заезда перед этапом чемпионата Европы по ралли в Польше. Об этом сообщила пресс-служба турнира.
Штурмана итальянского раллиста Самуэле Пеллегрино осмотрели в больнице, но он не пострадал.
В 2024 году Доретто стал победителем чемпионата Италии среди молодых спортсменов. Это достижение позволило ему принять участие в европейском первенстве.
Ранее штурман Никита Северюхин погиб во время чемпионата России по ралли в Псковской области. Произошла авария, пилот экипажа № 35 Константин Тарасов не пострадал. Руководитель гонки принял решение остановить ралли «Пушкинские Горы 2025».
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