Два человека погибли при сходе с рельсов двух поездов в Испании

В испанской провинции Кордова при сходе с рельсов двух скоростных поездов погибли по меньшей мере два человека. Об этом сообщила газета elPeriodico со ссылкой на представителей гражданской гвардии.

«По меньшей мере два человека погибли и несколько получили ранения в результате схода с рельсов двух поездов в муниципальном районе Адамус в провинции Кордова», — уточнили в материале.

Железнодорожное сообщение между Мадридом и Андалусией приостановили из-за аварии.

Оператор железнодорожной инфраструктуры Adif сообщил в соцсети X, что первым с рельсов сошел поезд дальнего следования LD AV Iryo 6189, следующий по маршруту Малага — Пуэрта-де-Аточа, выехав на соседний путь.

По соседнему пути следовал поезд LD AV 2384, направляющийся из Пуэрта-де-Аточа в Уэльву. Он также сошел с рельсов.

Ранее в Сахалинской области легковушка столкнулась с пассажирским поездом на железнодорожном переезде. Обошлось без пострадавших и схода состава.