Пожар унес жизнь одного человека в Самарской области
В среду, 10 июня, в 19:37 в Ставропольском районе Самарской области произошел смертельный пожар. Об этом сообщил сайт «Волга Ньюс».
По данным ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», возгорание возникло в СНТ «Санчелеево 13» сельского поселения Верхние Санчелеево, где горели диван и домашние вещи.
В ликвидации ЧП учувствовали огнеборцы 30-го отряда. Полностью потушить пламя удалось в 20:43.
В результате трагедии один человек погиб и еще один пострадал. Причины произошедшего устанавливаются. На месте работают специалисты.
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