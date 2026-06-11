Пожар унес жизнь одного человека в Самарской области

В среду, 10 июня, в 19:37 в Ставропольском районе Самарской области произошел смертельный пожар. Об этом сообщил сайт «Волга Ньюс» .

По данным ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», возгорание возникло в СНТ «Санчелеево 13» сельского поселения Верхние Санчелеево, где горели диван и домашние вещи.

В ликвидации ЧП учувствовали огнеборцы 30-го отряда. Полностью потушить пламя удалось в 20:43.

В результате трагедии один человек погиб и еще один пострадал. Причины произошедшего устанавливаются. На месте работают специалисты.