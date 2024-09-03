Два человека погибли при пожаре в ставропольской пятиэтажке

МЧС: при пожаре в пятиэтажке в Ставрополе погибли 2 человека и 6 пострадали

Два человека погибли и еще шесть пострадали во время пожара в пятиэтажном доме в Ставрополье. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

По данным министерства, пожар случился в Ставрополе, на Гражданской улице. Загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажки.

«Эвакуированы 112 человек, из них девять детей, спасены 11 человек. В результате пожара пострадали шесть человек (из них трое дети), погибли два человека (взрослые)», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы МЧС по региону.

К тушению огня привлекли 37 человек от РСЧС и 14 единиц техники, а от МЧС РФ 25 сотрудников и девять специализированных машин.

Этой же ночью пожар начался на мусорном полигоне в Ростовской области. По данным местных СМИ, была угроза распространения огня на частный сектор Ростсельмашевца-2. Местные жители жаловались на запах гари на улице.