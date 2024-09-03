Два человека погибли при пожаре в квартире в Ставрополе
Возгорание произошло в многоквартирном доме в центре Ставрополя. В результате пожара погибли два человека, сообщил сайт aif.ru со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.
По предварительным данным, пламя охватило квартиру на третьем этаже жилого дома на улице Гражданской. Общая площадь возгорания достигла 70 квадратных метров.
Отмечается, что при пожаре шесть человек получили травмы разной степени тяжести. Всего из горящего дома спасатели эвакуировали 112 человек, среди них — девять детей.
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