Два человека погибли при пожаре на предприятии в Ташкенте

В промышленной зоне Ташкента произошел пожар на предприятии. Два человека погибли, пятеро пострадали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Утром 1 мая в 07:01 (05:01 по московскому времени) в дежурную службу МЧС поступило сообщение о возгорании в цехе по производству синтепона, расположенном в промышленной зоне Яккасарайского района Ташкента. На место происшествия оперативно прибыли 11 пожарных расчетов. Спустя 44 минуты пожар локализовали, а к 08:09 (06:09 по московскому времени) полностью ликвидировали.

«После тушения пожара в ходе осмотра места пожара были обнаружены тела двух граждан. Пять человек также были доставлены в больницу с ранениями», — сообщили в МЧС.

В результате пожара были повреждены крыша, потолок и товары в цехе на территории около 700 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стал сбой в работе оборудования на производстве. Идет расследование.

В марте три человека погибли и 10 получили ранения при взрыве в мечети в Андижанской области Узбекистана. Вероятно, произошел взрыв газа. Повреждены стены и кровля комнаты для омовения. Возгорания не было.