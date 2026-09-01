Два человека погибли при падении параплана на Сахалине

Два человека погибли при падении параплана в Сахалинской области. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России .

По предварительным данным, происшествие случилось на территории заброшенного аэродрома примерно в 2,5 километра севернее села Березняки. Параплан потерпел крушение, находившиеся на борту пилот и пассажир погибли.

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Специалистам предстоит установить обстоятельства и причины падения летательного аппарата.

Следственный комитет организовал доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В конце июля подростки-планеристы столкнулись в небе Ставрополья, их госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело.