Два человека погибли при обвале пород в заброшенной штольне в Приамурье

МЧС: в Приамурье спасатели извлекли два тела из-под завалов на штольне

В Селемджинском районе Амурской области в заброшенной штольне обрушилась порода На руднике находились три человека, но спастись удалось только одному, сообщило ГУ МЧС по Амурской области .

«По оперативной информации, в штольне находились три человека. При обрушении один из них выбрался самостоятельно, двое остались под завалами», — уточнили в ведомстве.

После сообщения о случившемся в район направили оперативную группу из Благовещенска. Также в Селемджинский район на вертолете Ми-8 прибыли 14 горноспасателей военизированной горноспасательной части МЧС России из Хабаровского края.

Сотрудники экстренных служб начали работу на месте. Тела двух погибших уже подняли на поверхность, поисково-спасательные работы завершены.

Ранее в пещере Глубокий Яр в Сочи погибла спелеолог, спасатели эвакуировали тело и передали следственным органам. Погибшая была участником незарегистрированной группы.