Два человека погибли после ДТП с участием Lexus в Забайкальском крае
Два человека погибли в результате ДТП в Хилокском округе Забайкальского края. Об этом сообщила пресс-служба местной госавтоинспекции.
По неуточненной информации, сегодня утром на втором подъезде к селу Бада, водитель Lexus не справился с управлением и съехал с проезжей части. В итоге машина перевернулась.
«В результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли, шесть участников ДТП доставлены в ГУЗ Хилокская ЦРБ», — заявили в ведомстве.
На место ЧП прибыли правоохранители. Они устанавливают обстоятельства случившегося.
Ранее в Брянской области два человека, в том числе семилетний ребенок погибли в аварии с участием автомобиля Nissan и гужевой повозки. По неуточненным данным, 21-летний водитель иномарки врезался в повозку, которая была спереди. По факту случившегося организовали проверку.