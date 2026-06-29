Два человека погибли после ДТП с участием Lexus в Забайкальском крае

Два человека погибли в результате ДТП в Хилокском округе Забайкальского края. Об этом сообщила пресс-служба местной госавтоинспекции.

По неуточненной информации, сегодня утром на втором подъезде к селу Бада, водитель Lexus не справился с управлением и съехал с проезжей части. В итоге машина перевернулась.

«В результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли, шесть участников ДТП доставлены в ГУЗ Хилокская ЦРБ», — заявили в ведомстве.

На место ЧП прибыли правоохранители. Они устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее в Брянской области два человека, в том числе семилетний ребенок погибли в аварии с участием автомобиля Nissan и гужевой повозки. По неуточненным данным, 21-летний водитель иномарки врезался в повозку, которая была спереди. По факту случившегося организовали проверку.