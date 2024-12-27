Два человека погибли и трое пострадали в ДТП с легковушкой и фурой в Крыму

Автомобиль ВАЗ врезался в прицеп грузовика Volvo на трассе Таврида — Джанкой — Красноперекопск. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Крым.

Из-за аварии погибли 42-летний водитель и 36-летний пассажир легкового автомобиля.

ДТП произошло на закруглении дороги при встречном разъезде. По данным ГАИ, водитель легковушки не обеспечил безопасный боковой интервал между машинами.

«Еще три пассажира данного автомобиля, в том числе один несовершеннолетний получили травмы и доставлены в медицинское учреждение», — отметили в пресс-службе.

На место ДТП прибыли правоохранители. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее автомобиль врезался в маневровый локомотив без вагонов в городе Светлограде в Ставрополье. Жертвами аварии стали двое человек, один получил травмы. На кадрах с места ДТП видно, что машину практически смяло из-за удара.