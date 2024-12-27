Локомотив смял легковушку с тремя людьми в Ставрополье

В городе Светлограде в Ставрополье легковой автомобиль столкнулся с маневровым локомотивом. Два человека погибли, сообщили в Telegram-канале пресс-служба краевого МЧС.

По данным ведомства, сообщение о столкновении поступило в 23:40. Легковой автомобиль влетел в маневровый локомотив без вагонов. При этом схода локомотива с рельс не произошло.

На снимках с места ДТП видно, что машина сильно пострадала. В результате этого погибли два человека, еще один получил ранения.

Ранее в Москве в тоннеле столкнулись два легковых автомобиля. Водитель одного из них погиб на месте. По предварительной информации, он остановился в тоннеле, чтобы выставить знак, после чего в его авто на большой скорости влетела иномарка.