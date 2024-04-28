Женщина и ребенок пострадали в ДТП на востоке Москвы | 360°

28 апреля 2024, 16:56
Женщина и ребенок пострадали в ДТП на востоке Москвы
Источник 360.ru: женщина и ребенок пострадали в ДТП на восточной части МКАД
Легковые автомобили каршеринга JAC Chery и Mazda столкнулись на внешней стороне восьмого километра МКАД. Как сообщил источник 360.ru в экстреннных службах столицы, травмы получили женщина и ребенок.
UPD. Источник опроверг сообщение о пострадавших.
По словам собеседника, столкнувшиеся автомобили перекрыли две крайние полосы из пяти. Авария произошла около съезда на Косинскую эстакаду. По предварительным данным, от удара у одной из машин разлилось топливо.
Окончательную причину столкновения установят сотрудники дорожной полиции.
ДТП
Москва
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